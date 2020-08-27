شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى لدينا لا خوف علينا.. الأهلى يثنى على أداء حارسه ويصفه بنسر المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النادى الأهلى، محمد الشناوى حارس مرماه، نسر المباراة بعد فوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأربعاء على ملعب استاد القاهرة،.

وكتب النادى الأهلى، عبر حسابه بموقع تويتر:" الشناوي لدينا.. لا خوف علينا أداء رائع لحارسنا يستحق عليه نسر المباراة صانع ألعاب قائد شباك نظيفة".



النادى الأهلى عبر تويتر

يشار إلى أنه انتهت مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

من جانب آخر، أكد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، أن فريقه دائمًا ما يلعب حتى آخر دقيقة، وقال مروان محسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لا التفت للانتقاد أركز مع فريقي فقط لم أطلب الرحيل عن النادي.. وواجهت سوء توفيق في مباراة الزمالك واللعبة المنتشرة على السوشيال ميديا".

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وتابع مروان محسن: "عماد متعب حبيبي وأنا لا أركز في الكلام السلبي واعتذر له عن أي حديث خرج من والدي والذي تحدث حزنًا على ما حدث معي".