شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لمهاجمه المغربى: "من فضلك يا حميد ارجع الزمالك إعارتك انتهت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المغربي حميد أحداد بالعودة إلى الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته إلى الرجاء المغربي. Advertisements قال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" من فضلك يا حميد أحداد ارجع لنادى الزمالك إعارتك انتهت في شهر 6 لا نريد إرسال شكوى إلى الفيفا حتى لا نضرك أنت وناديك". تابع رئيس الزمالك:" أشرف بن شرقى وأوناجم ومعاهم أحداد وبو طيب نموذج مشرف للشعب المغربي" مواصلا:" عند قدوم بن شرقى وأوناجم قالولى مش عايزين فلوس عايزين نعمل إسم لينا في نادى الزمالك".

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