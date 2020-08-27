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الغضب يجتاح كامب نو.. شعب كتالونيا الثائر ينتفض من أجل ميسي

الخميس 27 أغسطس 2020

كثيرًا ما انتفض شعب إقليم كتالونيا في ثورات عارمة من أجل نيل الاستقلال عن الدولة الإسبانية، وظلت تلك القضية شاغلة للرأي العام الإسباني لسنوات طويلة.



ودائمًا ما طالب أبناء الإقليم سواء شعباً أو مؤسسات أو هيئات بالاستقلال الكتالوني، وصرحوا بذلك علانية بل وأجروا استفتاء شعبي أمام أنظار العالم.

ويُعد نادي برشلونة الذي ينتمي إليه ويشجعه غالبية شعب كتالونيا، من أهم المؤسسات داخل الإقليم، الداعمة لفكرة الإنفصال عن إسبانيا، وأعلن ذلك مراراً في بيانات رسمية.

وقاد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه العديد من التظاهرات المؤيدة للإنفصال عن الدولة الإسبانية، كما أعلن مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، دعمه استقلال الإقليم الذي يضم نحو 7.5 مليون نسمة.

ومن هنا أطلق على شعب كتالونيا "الثائر"، إلا أنه انتفض هذه المرة من أجل عدم رحيل نجم نادي برشلونة التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الغضب الكتالوني يجتاح "كامب نو"

موجة من الغضب انتابت جماهير نادي برشلونة الإسباني، عقب قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرحيل عن الفريق في مفاجأة من العيار الثقيل.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أذاع راديو "كتالونيا" الرسمي، بأن جمهور برشلونة خرج في مظاهرات عارمة وغاضبة، مساء الثلاثاء، رافضين رحيل ليونيل ميسي.

وأفاد راديو كتالونيا، أن مشجعو برشلونة تظاهروا حول ملعب "كامب نو"، مطالبين ببقاء ميسي، ورحيل رئيس النادي الكتالوني، جوسيب بارتوميو.

واقتحمت جماهير برشلونة، الأربعاء، ملعب "كامب نو"، مستغلة دخول أحد الشاحنات داخل الملعب، حتى جاءت الشرطة وقامت بالقبض على عدد من المقتحمين وإخراج الآخرين.

واحتجت الجماهير الغاضبة على سياسة رئيس النادي تجاه كبار الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

بداية الأزمة

كشف "راديو كتالونيا" عن بداية الخلاف بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب بارتوميو.

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وبحسب "سكاي نيوز عربية"، رفض النجم الأرجنتيني تخفيض رواتب لاعبو الفريق للمرة الثانية، عقب تخفيضها مسبقًا في المرة الأولى نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطالب رئيس نادي برشلونة، تخفيض رواتب اللاعبين عقب توقف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا، وحينها وافق الجميع، ثم عاد بارتوميو، وقرر التخفيض للمرة الثانية وحينها رفض ميسي.

وبرر النجم الأرجنتيني موقفه، بأنه يرفض بشكل قاطع أن يتحمل اللاعبين وحدهم مسؤولية خسارة النادي المادية جراء جائحة كورونا.

"4 كلمات" عجلت بالرحيل

ازدادت رغبة ليونيل ميسي، في الرحيل عن برشلونة عقب اجتماعه مع المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تولى مسؤولية تدريب النادي الكتالوني، منذ عدة أيام.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، أن كومان قال لميسي أربع كلمات فقط، دفعت "البرغوث" لاتخاذ قراره بالرحيل عن الفريق.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كومان قال لميسي: "لقد انتهى عصر الامتيازات".

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الكلمات أحبطت النجم الأرجنتيني، حيث اعتبرها إفادة بأنه لن يحظى بوضع خاص يتناسب مع قيمته وتاريخه مع النادي، كما اعتاد السنوات الماضية.

وأكدت الصحيفة، أن ميسي أبلغ كومان رغبته في الرحيل عن الفريق، فور سماع حديثه، وذلك قبل إخطار إدارة النادي بقراره رسميًا.

القرار "الصادم"

أبلغ قائد فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة النادي الكتالوني بقرار الرحيل رسميًا عن الكامب نو.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فجرت شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت أن النجم ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة، برغبته الرحيل عبر رسالة عن طريق "بوروفاكس".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، تأكيد النادي الإسباني بإخطار النجم الأرجنتيني "الهداف التاريخي للفريق" للإدارة برغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني.

ويمثل رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن نادي برشلونة الإسباني، صدمة كبرى لعشاق وجماهير الفريق في كل مكان، حيث ساهم "البرغوث" الفائز بـ6 جوائز للكرة الذهبية، في فوز برشلونة بـ10 ألقاب لليجا الإسبانية، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وذلك خلال 14 عامًا قضاها بقلعة "كامب نو".