شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الفوز على الجونة في هذه الظروف دفعة كبيرة.. وهذا موقف صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجونة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح «فايلر» في تصريحات عقب المباراة نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق تأثر بالفعل بعدة عوامل خلال المباراة، خاصة بعد إصابة أيمن أشرف وطرد أليو ديانج، إلا أن اللاعبين تحلوا بالإصرار على الفوز الذي جاء في الوقت القاتل، خاصة في الشوط الثاني، بعد أن ارتفعت الروح المعنوية لتعويض طرد ديانج، وهذا الانتصار في مثل هذه الظروف يعطي دفعة كبيرة للفريق.

وأشار إلى أن تعديل طريقة اللعب أكثر من مرة يرجع إلى ظروف الفريق من حيث الغيابات وغيرها، فهو يقوم بوضع طريقة لعب وإجراء تعديلات عليها، وفقا لمجموعة اللاعبين المتاحين في القائمة بكل مباراة.

وأضاف أن مجموعة الناشئين الذين يشاركون في التدريبات سوف يحصلون على الفرصة في الوقت المناسب، وأنهم يكتسبون مزيدا من الخبرات في أجواء الفريق، فيما أشار إلى أن صالح جمعة ليس بعيدا عن حساباته الفنية، والدفع به في المباريات يتوقف على مدى جاهزيته البدنية للوجود بصورة سليمة، وقد اقترب بالفعل من ذلك في ظل ما يبذله من مجهود في الفترة الأخيرة.

وشدد فايلر على أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن احتياجات الفريق في بعض المراكز، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، في ظل غياب العديد من اللاعبين خاصة في مركز الجناح المهاجم.

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