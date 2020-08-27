شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سابع مرة.. الأهلي ينتصر عقب خسارة القمة ورأس «فضل» ‏الاستثناء الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهيره الغاضبة من خسارة لقاء القمة أمام الزمالك السبت الماضي بثلاثية، واستعاد الفريق الأحمر نغمة الانتصارات بفوز مثير ومتأخر على حساب الجونة بهدف نظيف بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلى مدار الألفية الحالية، اعتاد الأهلي حسم مبارياته والظفر بالنقاط الثلاثة في الدوري خلال المباراة التي تلى خسارته للقمة أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ومن بين 9 هزائم تلقاهم الأهلي على يد الزمالك بالدوري في القرن الحالي، وبالتحديد منذ موسم 1999-2000 وحتى الموسم الجاري، استطاع الفريق حسم 7 مباريات أعقبت الخسارة، في حين خسر في واحدة، بينما كانت إحدى الهزائم التسعة ضمن الجولة الأخيرة والختامية للمسابقة.

الخسارة الأولى للأهلي في القمة بالقرن الحالي كانت في موسم 1999-2000 بهدفين مقابل هدف، وأعقبها انتصار أحمر على حساب الاتحاد بنتيجة 3/1.

وخسر الأهلي القمة بثلاثية في موسم 2000-2001، ويعود لمصالحة جماهيره في الجولة التالية بالفوز على المصري بهدفين دون رد.

وبثنائية لحازم إمام يخسر الأهلي الرهان من جديد أمام الزمالك بقمة الدور الأول لموسم 2001-2002، ثم يعود بعدها للفوز على بلدية المحلة بنتيجة 2/1.

ويحسم الزمالك قمة الدور الثاني لموسم 2002-2003 بثلاثية، ويعقبها انتفاصة أهلاوية على حساب الترسانة بهدفين.

الأهلي خسر «رايح جاي» أمام الزمالك في دوري 2003-2004، وفي المرتين كان فريق المنصورة هو ضحية المارد الأحمر إذ فاز عليه بالدور الأول والثاني بنتيجتي 1/0 و3/0.

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رأس محمد فضل تكسر القاعدة، فينجح نجم الإسماعيلي في موسم 2006-2007 من قيادة الدراويش للفوز على الأهلي في مباراة أعقبت خسارة أبناء التتش لقاء القمة بالدور الثاني لموسم 2006-2007.

وها هو الأهلي يمارس هوايته بالفوز عقب «وعكة» القمة، بفوز مثير على حساب الجونة بهدف حمل توقيع مروان محسن عقب الخسارة بثلاثية أمام الزمالك في القمة 102.

بقى أن نذكر أن خسارة الأهلي قمة الدور الثاني لموسم 2017-2018 أمام الزمالك بنتيجة 2/1 كان بختام منافسات المسابقة في ذلك الموسم.