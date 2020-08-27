شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه: الجونة قدم مباراة دفاعية ولم يحسن استغلال حالة لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن مباراة الزمالك والأهلي في القمة المصرية 120 كشفت عيوب الفريق الأحمر.
وكان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال حسني عبدربه في تصريحات على شاشة قناة النهار: «مباراة الزمالك كشفت عيوب الأهلي، كواليتي لاعبي الزمالك مُختلف عن أي فريق واجهه الأهلي في الفترة الأخيرة، ولما تغلط قصاد الزمالك هتتعاقب».
أضاف: «مشكلة اللاعب المصري إنه بينزل مستسلم أمام الأهلي والزمالك، كان يجب على لاعبي الجونة استغلال حالة لاعبي الأهلي بشكل أفضل من كده، الجونة أدَّي مباراة دفاعية بشكل جيد جداً، لكن محاولاته على مرمي الشناوي وتحديداً في الشوط الأول كانت شبه مُنعدمة على الرغم من حالة الأهلي السيئة».
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