شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس الرجاء المغربي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجواد الزيات، نظيره بنادي الرجاء المغربي، بخصوص عودة اللاعب حميد أحداد، بعد انتهاء فترة إعارته.

وقال مرتضى منصور خلال مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك: «نشدد على قوة العلاقة بين مصر والمغرب ومدى روح الود والحب التي تجمع الزمالك بجميع الأندية المغربية».

وواصل في رسالة لرئيس الرجاء: «نرجو من سيادتكم إعادة اللاعب حميد أحداد إلى صفوف الزمالك، بعدما انتهت فترة اعارته في مدتها القانونية في الثلاثين من يونيو الماضي».

وأضاف: «أخاطب رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الرجاء بعودة حميد أحداد بشكل ودي، ولا نريد تقديم شكوى للفيفا حفاظاً على العلاقات الطيبة بين الناديين، ومنعاً للضرر الذي سيصيب جميع الأطراف».

وظهر مرتضى في مقطع الفيديو برفقة ثنائي الزمالك، المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، مؤكداً أنه لم يرى إلا الاحترام من جميع اللاعبين المغاربة الذين انضموا للزمالك، مشدداً إلى أن أزمة النادي مع خالد بوطيب، لن تغير من قناعته أن اللاعب صاحب أخلاق رفيعة.

وأتم تصريحاته موجهاً رسالة لحميد أحداد: «عليك العودة لتُكمل مسلسل تألق الثلاثي المغربي في الزمالك برفقة بن شرقي وأوناجم».

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