شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حصول أليو ديانج على 3 بطاقات صفراء قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الكرة المصرية حول أليو ديانج، لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، بداعي حصوله على 3 بطاقات صفراء قبل مواجهة الجونة التي أقيمت مساء الأربعاء دون إيقافه وخوضه المباراة.
وكان ديانج قد حصل على 3 بطاقات صفراء في مطلع مشواره مع الأهلي محلياً، وذلك في مواجهة كل من بني سويف بكأس مصر والإسماعيلي ونادي مصر بالدوري، ليتم إيقاف اللاعب في مباراة طنطا.
وعاد ديانج للحصول على بطاقة صفراء جديدة هي الأولى له عقب انتهاء فترة إيقافه خلال مواجهة القمة السبت الماضي أمام الزمالك.
وكان الحكم إبراهيم نور الدين قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه المالي الشاب أليو ديانج خلال مواجهة الأهلي والجونة التي اقيمت مساء الأربعاء وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.
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