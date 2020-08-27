شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: مروان محسن أفضل مهاجم في مصر حاليًا.. ونسعى دائمًا لإسعاد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا المطلوب منهم.

وقال «الشناوي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن اللاعبين جميعًا تحلوا بروح عالية، وكان لديهم إصرار شديد على تحقيق الفوز، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد المالي أليو ديانج، مؤكدًا أن قوة الأهلي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة.

وتعليقًا على هدف الفوز الذي سجله مروان محسن، قال الشناوي: «مروان من أهم لاعبي الفريق وهو أفضل مهاجم في مصر حاليا.. وهو لا يركز في الانتقادات السلبية التي توجه له، بل يؤدي دوره في الملعب وينفذ تعليمات المدير الفني، وهذا حال جميع لاعبي الفريق الذين يحرصون دائما على تقديم أفضل أداء لديهم وعدم التأثر بالانتقادات».

أضاف: «الآن يتبقى لنا 12 مباراة في الدوري ومباريات دوري أبطال إفريقيا، ونسعى بقوة لتحقيق نتائج إيجابية خلالها من أجل إنهاء الموسم على النحو الأفضل.. نحن نلعب من أجل جماهير الأهلي ونسعى دائمًا لإسعادهم لذلك نتقبل النقد منهم فقط، ونعمل باستمرار على إصلاح كل الأخطاء التي نقع فيها من أجل تحقيق النتائج المرجوة، ونعدهم بأن المباريات المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الأداء وتحقيق المكسب باستمرار».