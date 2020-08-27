شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يرد على الانتقادات بعد مواجهة القمة ويوضح حقيقة طلبه الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجونة بهدف دون رد.

وأضاف «محسن»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن دموعه بعد الهدف الذي سجله في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من زمن المباراة كانت دموع الفرح، مؤكدًا أن الهدف تكليل لجهود الفريق والجهاز الفني بحصد ثلاث نقاط مهمة في رحلة التتويج بلقب الدوري.

وأكد مروان أن تركيزه الكامل مع الفريق من أجل المساهمة في تحقيق لقب الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونفى نجم الأهلي شائعة طلبه الرحيل عن النادي بعدما صادفه سوء توفيق، مؤكدًا أنه مستمر وسعيد بالوجود في الأهلي، وفي نفس الوقت يحترم الانتقادات الموضوعية التي تهدف إلى تصحيح المسار.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مثيرا على حساب الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة، ليواصل الفريق تربعه على قمة جدول الدوري برصيد 59 نقطة.

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