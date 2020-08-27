والد ميسي يزور إنجلترا.. لبدء التفاوض مع مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - والد ميسي يزورإنجلترا.. لبدء التفاوض مع مانشستر سيتي

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

قالت تقارير صحفية إن خورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، وصل مؤخرا إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، لعقد مباحثات مع مسؤولي نادي مانشستر سيتي.



ميسي أبلغ برشلونة عبر فاكس مساء يوم الثلاثاء، برغبته الجادة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تأزم الوضع داخل جدران ملعب كامب نو.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن بعض التقارير، فإن خورخي موجود بالفعل في مدينة مانشستر، للتوصل لاتفاق نهائي مع مان سيتي.

وأوضح المصدر أن خورخي ينوي التفاوض مع السيتي على عقد يمتد لموسمين فقط، خلال الفترة المقبلة، في حين تؤكد بعض الصحف أن بطل إنجلترا السابق ينوي تقديم عرض لميسي يمتد لـ3 سنوات بين صفوفه.

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وبحسب ما ذكرته إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن ميسي من جانبه اشترط على مسؤولي السيتي أن ينص العقد على حتمية بقاء بيب جوارديولا في منصب المدير الفني للفريق طالما كان موجودا داخل ملعب الاتحاد.

وينتهي عقد بيب مع النادي الإنجليزي في صيف 2021، لكن البرغوث لا يرغب في العمل مع أي مدرب آخر حال انتقاله للسيتزنز.

وتشير التقارير إلى أن السيتي بقيادة مدربه الإسباني جوارديولا، يبدو الأكثر جدية في مسألة التعاقد مع ميسي، لكن لم تتضح بعد آلية الظفر بجهوده.

ويرتبط ليو بعقد مع برشلونة يمتد حتى نهاية الموسم الجديد، لكنه يطالب بالرحيل مجانا، بينما يطالب برشلونة بالحصول على 700 مليون يورو كشرط جزائري نظير السماح له بمغادرة "بلوجرانا".

وخاض ميسي أسوأ موسم في تاريخه مع برشلونة هذا العام، ولم يحقق خلاله أي لقب، وأنهاه بشكل كارثي بخسارة تاريخية 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.