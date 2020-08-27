شكرا لقرائتكم التائب عن رمضان صبحي: الانتماء بين النادي واللاعب في مدة التعاقد فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق التائب نجم الكرة الليبية السابق على أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي المفاجئ وتفضيل الانتقال إلى بيراميدز.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: تابعت موضوع رمضان صبحي وهو حر في اتخاذ القرار وأنا مع اللاعبين وكرة القدم احتراف والانتماء بين اللاعب والنادي يكون في مدة التعاقد فقط ، الخطيب راح وكرة القدم كملت ولم تتوقف.

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تابع: عبد الله السعيد رغم خروجه من الأهلي لكن يقدم مستوى كبير مع بيراميدز وهو لاعب عنده كاريزما ولديه عقلية ونجح مع الفريق، كاشفا: تلقيت عرض من الامارات ضعف ما كنت احصل عليه في الهلال السعودي والأمير محمد بن فيصل وقلت له حط المبلغ اللي انت عايزه وتقدرني بيه.

أوضح: لعبت خماسي في الدرب الأحمر والشرابية مع سمير كمونة ومع اسلام ميلا لاعب منتخب مصر للكرة الخماسية واحب مصر بدون مناسبة وأكلت فيها عيش وملح، متابعا: أشجع ريال مدريد في اسبانيا ومانشستر يونايتد في إنجلترا ويوفنتوس في إيطاليا وأشجع الافريقي والصفاقسي في تونس وفي مصر أحب طريقة لعب الإسماعيلي رغم أني أتابع مباريات الأهلي والزمالك.