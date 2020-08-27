شكرا لقرائتكم عضو الزمالك: بيراميدز عامل الأهلى بنفس طريقة الأحمر مع الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالفريق، يدير الملف بشكل جيد، حيث أعلن عن تجديد عقد محمود علاء ومحمد عبد الغني، مدافعا الفريق.

وأضاف أنور، خلال تصريحات تلفزيونية أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عن تجديد عقود لاعبين آخرين، مشيرًا إلى أن فرجاني ساسي لاعب مهم في صفوف الزمالك، وهدف النادي هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأشار عضو الزمالك، أن لاعبي الزمالك أصبح لديهم شخصية البطل، ويلعبون تحت ضغوط كبيرة، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يضع في حساباته فكرة تفاوض الأهلي مع يوسف أوباما، خاصة وأن أي نادي له حق مشروع التفاوض مع أي لاعب، ولكن الأهم هو حفاظ الزمالك على لاعبيه

قال ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تحقيق فريقه الفوز على المقاولون العرب، اليوم سيكون مهمًا للغاية، لعدم إفساد فرحة الفوز على الأهلي في مباراة القمة.

وأكد أنور، أنه من الضروري أن يحقق الزمالك الفوز، لا سيما وأنه بطل يلعب كل مبارياته من أجل المكسب، مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي كانت عليها ضغط وانتهى، لذلك كل المباريات المقبلة لابد من تحقيق الفوز فيها.

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واستكمل تصريحاته، أن الزمالك يحتاج لحسم المركز الثاني للتواجد في دوري أبطال إفريقيا، حال عدم فقدان الأهلي أي نقاط في الفترة المقبلة.

أوضح ، أن الزمالك احترم قرار الدولة باستكمال مسابقة الدوري المصري، وطالما النادي اتخذ قراره باستكمال المسابقة لابد أن يكون اللاعبين على قدر المسئولية لتحقيق الانتصاراته في الفترة المقبلة.

حمادة أنور: الأهلي تعامل مع لاعبي الإسماعيلي بنفس أسلوب بيراميدز.. فيديو

علق ، عضو مجلس إدارة الزمالك، على تعاقد نادي بيراميدز مع عدد من لاعبي الأهلي قائلا: «الأهلي كان بيتعامل بنفس الأسلوب وفي وقت ما أخد لاعبي الإسماعيلي كلها.

وأكد أن بطولة دوري أبطال أفريقيا قريبة من الفرق الأربعة المتواجدة بنصف النهائي، معربا عن تفاؤله بقدرة الزمالك على حصد اللقب الأفريقي السادس.

وحول علاقته بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، قال «مرتضى منصور صعب جدا وسهل جدا، لكن الأهم اختيار توقيت الحديث معاه».