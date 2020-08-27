شكرا لقرائتكم جمال حمزة: عقلية اللاعب المصري يجب أن تتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق أن عقلية اللاعب المصري يجب أن تتغير ويجب أن يتحلى بالشجاعة أمام الأهلي والزمالك.

وقال جمال حمزة في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن تتطور عقلية اللاعب المصري بشكل أكبر من كده، مينفعش لاعيبة الجونة تكون نازلة الملعب عشان "تدافع بس" أمام الأهلي، وكذلك كما يتصرَّف أي منافس أقل في مباريات الأهلي والزمالك، لازم يكون عندك الجُرأة وتحاول".

Advertisements

وختم حديثه قائلا: "فايلر تصرَّف بشكل رائع في مباراة الجونة مع تعليمات بيدرو بـ ضغط مُهاجم الجونة خلف علي معلول، فـ حرَّك علي معلول للأمام بشكل كبير وحرَّك أيمن أشرف كـ ظهير أيسر، بالتالي قدر يحلّ مشكلة فريقه في بناء اللعب بمنتهي السهولة".

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.