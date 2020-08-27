شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كنت أتمنى خسارة الأهلى.. وهدف مروان محسن حظ غير طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور، نجم نادى الزمالك الأسبق، أن دعمه لمروان محسن مهاجم الأهلى، عقب تسجيله هدف الفوز على الجونة جاء من باب الإنسانية بعد التنمر الذى تعرض له اللاعب.

وتابع خالد الغندور، أنه كان يتمنى أن يتعرض الأهلى للهزيمة أمام الجونة أو التعادل على الأقل، إلا أن ما كتبه عن مروان محسن، ليس له علاقة بالأهلى، وإنما جاء لدعم اللاعب الذى تعرض لحملة شرسة والتنمر عليه والتقليل من إمكانياته.

وأضاف الغندور أن مروان محسن لاعب جيد للغاية، لكنه غير موفق فى الفترة الحالية، لا سيما أنه كان لاعبًا أساسيًا فى منتخب مصر، مشيرًا إلى أن كل المدربين الذين تولوا مهمة تدريب اللاعب يقتنعون بإمكاناته ويدفعون به أساسيًا بالتشكيل.

وتابع أن كرة التسلل التى وقع فيها مروان محسن، من الوارد أن يقع فيها أفضل لاعب فى العالم، مشيرًا إلى أن اللاعب انهار نفسيًا عقب مباراة الأهلى والزمالك، بسبب حملات التنمر الكبيرة التى تعرض لها، والهدف الذى سجله فى الدقيقة 96 رسالة من الله أنه يقف بجواره.

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وأوضح أن مروان محسن سجل هدفا فيه الكثير من التوفيق والحظ الكبير، لا سيما وأن الكرة مرت بين أقدام محمد نجيب بطريقة غريبة، لتسكن شباك حارس المرمى الذى نظر لها باندهاش.

وواصل الغندور حديثه أنه مر بظروف صعبة من مرض أسرته بالكامل وحتى مرضه، دفعته للنظر للأمور بنظرة مختلفة، مشيرًا إلى أن حب الزمالك فى دمه وحالة الفرحة التى سيطرت عليه عقب مباراة القمة لا توصف.