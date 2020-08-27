شكرا لقرائتكم طارق التائب: رفضت الأهلي بعد طلب جوزيه اختباري.. ومفاوضات الزمالك لم تكن جادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق التائب نجم الكرة الليبية السابق أن لعبه في الهلال السعودي هو افضل فترة في مشوار بالملاعب وكان يعاملني بشكل رائع و"دلعني" كثيرا ولذلك هو أهم فترة في حياتي وحبي للهلال السعودي بسبب المعاملة التي لم أتلقاها في أي مكان آخر

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: كل الفرق العربية القوية وأصحاب القاعدة الجماهيرية قدموا لي عروضا، كاشفا أن الأهلي قدم لي عرضا موسم 2000 / 2001 عن طريق الملحق الثقافي الليبي وجئت الأهلي بعد مباراته وريال مدريد وقت تولي مانويل جوزيه تدريب الأهلي وأتذكر اليوم الثاني جلست مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في منزله بالدقي وثاني يوم توجهت للأهلي وكان معي الفنان صلاح السعدني.

أردف: كان في استقبالي بالأهلي عدلي القيعي واجتمعنا مع مانويل جوزيه وقبلها بأسبوعين فزنا على مصر في التصفيات وقدمت مباراة كبيرة وكلموني لأنهم على علم بإمكانيات طارق التائب ولاعب لدي تاريخ ويوم الجلسة مانويل جوزيه قالي عايزك اختبار ومينفعش تقولي انزل اختبار بالتأكيد الأهلي نادي كبير ولكن أنا لاعب كبير ولم يعجبني الكلام أو الاستقبال كان فاترا وخرجت من الاجتماع حزين وقررت العودة في اليوم الثالث حيث جئت للتعاقد وليس للاختبار وهي الواقعة التي جعلتني مصدوم.

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شدد: بعدها الأهلي كلمني عن طريق محمود الجوهري ولكن أكدت أنه من الصعب العودة، مضيفا: الزمالك فاوضني أكثر من مرة كان آخر مرة وقت وجودي في السعودية من حازم امام وعمرو الجنايني وكلمني أشرف قاسم مرة أخرى ولكن لم أشعر أن الزمالك كان جديا في المفاوضات ولدي صداقة مع محمد عبد المنصف وعرضه لم يكن به جدية وكلمني أهلي طرابلس وقدم لي عرضا كبيرا وقبلت عرضه.

أضاف: انتقلت للمقاصة موسم 2012 / 2013 وكانت موسم استثنائي بسبب ثورة يناير ولم استلم راتبي لمدة 6 شهور وفسخت عقدي بالتراضي ورحلت.