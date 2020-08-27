شكرا لقرائتكم أوناجم: الزمالك ينافس على البطولات ومرتضى منصور محترم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل المغربي محمد أوناجم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في شخصية مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلا:" كنا نسمع كلام عن مرتضى منصور من بعيد ولكن عندما تعاملنا معه عن قُرب وجدناه شخصية محترمة ودائماً ما يدعمني بكلام جيد".

قال أوناجم خلال فيديو بثته قناة الزمالك بلقاء مرتضى منصور مع اللاعب:" وأشكر كذلك اللاعبين الذين يساندونا وجعلونا نشعر أننا في المغرب وإن شاء الله المواسم القادمة نحصد البطولات لأن الزمالك نادِ كبير يُنافس على البطولات.

ومن ناحية أخري طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المغربي حميد أحداد بالعودة إلى الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته إلى الرجاء المغربي.

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قال مرتضى منصور:" من فضلك يا حميد أحداد ارجع لنادى الزمالك إعارتك انتهت في شهر 6 لا نريد إرسال شكوى إلى الفيفا حتى لا نضرك أنت وناديك".

تابع رئيس الزمالك:" أشرف بن شرقى وأوناجم ومعاهم أحداد وبو طيب نموذج مشرف للشعب المغربي" مواصلا:" عند قدوم بن شرقى وأوناجم قالولى مش عايزين فلوس عايزين نعمل إسم لينا في نادى الزمالك".