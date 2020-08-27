شكرا لقرائتكم هانى زادة: الزمالك أفضل حاليا والإصابة منعت سيد عبدالحفيظ عن الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الأفضلية للقلعة البيضاء على حساب النادى الأهلى خلال الست سنوات الأخيرة.

وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية ": "يوجد ثقة واطمئنان لدى جماهير نادى الزمالك خلال السنوات الأخيرة قبل مباريات القمة ومرتضى منصور نجح فى الحفاظ على هيكل الفريق الأساسى".

وأضاف زادة، "نجحنا فى التعاقد مع محترفين على مستوى عالى إلى جانب القوام الأساسى وخلال الفترة الحالية يوجد مجموعة من الناشئين المميزين".

وقال زادة: "المعارضة لصالح الزمالك ليست موجودة ولكنها دائما ضد مصلحة الفريق الأبيض يملك فريق قادر على حصد البطولات لخمس سنوات قادمة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "مرتضى منصور دائما يتحمل الخسارة بمفرده، فهو قائد سفينة القلعة البيضاء، ويتخذ القرارات بشكل سريع وصحيح للغاية عن أى رئيس تولى رئاسة الزمالك من قبل".

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وتابع هانى زادة: "تعلمت الكثير من كمال درويش ومرتضى منصور، وأسوأ فترة فى تاريخ الزمالك من 2006 وحتى 2013".

وعن مفاوضاته من قبل مع سيد عبدالحفيظ، قال زادة: "سيد عبدالحفيظ وقع للزمالك فى فيلا المندوه الحسينى وكان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزمالك".

وأضاف: "إصابة سيد عبدالحفيظ حالت دون انضمامه إلى الزمالك، وكان يوجد أزمة فى تجديد عقده مع الأهلي".