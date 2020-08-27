شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يخضع لمسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الخميس ، فريق الانتاج الحربى لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام والاهلى ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الانتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق، مؤكدًا أنه تصريحاته كانت مجرد "نرفزة" عقب المباراة، وقال مهدى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ونرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكون باستمراره فى الموسم الجارى، وتحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعى".

وكان مختار مختار قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي.

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قاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 107 مباريات فاز في 30 وتعادل في 40 و خسر 37 مباراة.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار والأخير بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز.