شكرا لقرائتكم محمد مرجان ردا على بيان الزمالك: كيف نقبل دعوة لشخص أهان كل رموز الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادى الأهلى، على البيان الصادر من نادى الزمالك بشأن رفض الأهلى لقبول دعوة رئيس الزمالك لحضور حفل افتتاح 9 منشآت بنادى الزمالك.

وقال العميد محمد مرجان في تصريحات لقناة الأهلى: "الموضوع زاد عن الحد ولازم تدخل من الدولة لمنع هذا الهراء، الذى يحدث، فالأهلى فوجئ ببيان نادى الزمالك وهجومه على الأهلى، وطبيعة الأهلى أنه لا يخرج كل شويه يتكلم في الإعلام ونهتم فقط بما نفعل ولا نتحدث كثيرا".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلى: "استقبلنا مندوب الزمالك على أكمل وجه بعد المواعيد الرسمية 5 مساء، والمقابلة مسجلة صوت وصورة، والدعوة موجهة من واحد أساء لكل أمه في مصر ومفيش حد سلم من لسان هذا الشخص فكيف يقبل الأهلى دعوة رئيس الزمالك الذى أهان رموز النادى، وأنا قدمت 13 بلاغا ضد تجاوزاته، ونثق في مؤسسات الدولة والقانون المصرى".

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وتابع محمد مرجان: الأهلى بدأ مبادرة بوجود حلمى طولان في قناة الأهلى في مباراة القمة وقمنا بتهنئته بالفوز على عكس ما يحدث في قناة الزمالك القائمة على سباب الأهلى، والزمالك رفض مبادرة وليد سليمان ثم جاء يتحدث عن الروح الرياضية".

وأوضح محمد مرجان: "محمود الخطيب ومجلسه تحمل ما لا يتحمله بشر من سباب وإهانات ولم نغير قناعاتنا ونرد عليه فكيف نحضر الحفل ورفضنا الدعوة بكل احترام، ولم نتعامل في مرة بسوء مع رموز الزمالك أو لاعيبه وهم موجودين وأطالب بمحاسبتنا ومحاسبة المخطئ والكل يتحاسب".