شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: مباراة الزمالك كشفت عيوب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن مباراة الزمالك والأهلي في القمة المصرية 120 كشفت عيوب الفريق الأحمر.

وكان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية"مباراة الزمالك "كشفت عيوب الأهلي"، كواليتي لاعبي الزمالك مُختلف عن أي فريق واجهه الأهلي في الفترة الأخيرة، ولما تغلط قصاد الزمالك هتتعاقب".

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أضاف: "مشكلة اللاعب المصري إنه بينزل "مستسلم" أمام الأهلي والزمالك، كان يجب علي لاعبي الجونة استغلال حالة لاعبي الأهلي بشكل أفضل من كده، الجونة أدَّي دفاعياً بشكل جيد جداً، لكن محاولاته علي مرمي الشناوي وتحديداً في الشوط الأول كانت "شبه مُنعدمة" علي الرغم من حالة الأهلي السيئة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فاز على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.