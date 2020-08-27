شطرنج «في حب سلطان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة بطولة «في حب سلطان» وذلك تقديراً وعرفاناً بالدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين.
وشارك في البطولة التي أقيمت عن بعد 100 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، وشارك النادي بلاعبات من فئات مختلفة، وأسفرت نتائج البطولة عن فوز علي فرحات بالمركز الأول ونال المركز الثاني الهندي كوش ديفناني وفي المركز الثالث الفلبيني جون فنسنت ابيدي كايابا.
وحصلت اللاعبة عائشة سيف على 5.5 من 9 جولات كأفضل نتيجة للاعبات النادي في البطولة وذلك في إطار خطة النادي لتطوير أداء لاعباته من خلال مثل هذه المشاركات التي تساهم في اكتساب مزيد من الخبرات.
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