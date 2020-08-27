«علي طريقة متعب »..مروان محسن يصالح جماهير الأهلي .. بهدف قاتل أمام الجونة

أهدي اللاعب مروان محسن فوزا قاتلا لأهلي بتسجيله هدفا فى الدقيقة 95فى شباك الجونة .

وشارك مروان محسن بديلا فى اللقاء فى الدقيقة 87 بدلا من زميله أليو باجي

كان الأهلي قد أكمل المبارة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد طرد المالي أليو ديانج بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.

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وقدم الأهلي مستوى متواضع فنيا أمام الجونة طوال اللقاء فى مباراة انتظرت فيها جماهيره تعويض الخسارة من الزمالك فى الجولة السابقة 1-3 .

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده لـ 59 نقطة فى المركز الأول وبقى الجونة فى الـ 14 ورفع رصيده إلى 21 نقطة .

يذكر ان مروان محسن كان قد تعرض لحملة انتقادات كبيرة من جماهير الأهلي عقب أدائه فى لقاء القمة ، ليصالح الجماهير اليوم بهدف قاتل يساوي 3 نقاط.