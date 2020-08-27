بطولة إسبانيا: الأرجنتيني ألميرون مدربا لنادي إلتشي

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مدريد: عُيّن الأرجنتيني خورخي ألميرون مدربا جديدا لنادي إلتشي العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن فريق مقاطعة أليكانتي الاربعاء على موقعه الالكتروني.
وكان لاعب الوسط السابق البالغ 49 عاما قد أحرز لقب الدوري الارجنتيني 2016 وكأس ليبرتادوريس 2017 كمدرب مع فريق لانوس.
وبحسب إلتشي، سيتولى تدريب الفريق لموسم ويتم تقديمه رسميا الاسبوع المقبل.
وهذه أول مهمة تدريبية له في أوروبا بعد خوض تجارب في الأرجنتين، المكسيك، كولومبيا ومع نادي الشباب السعودي في 2019.
ويخلف ألميرون المدرب المحلي خوان خوسيه روخو مارتين "باتشيتا"، أحد نجوم ملعب مارتينيز فاليرو، منذ ضمان صعود الفريق الى الدرجة الاولى الاحد الماضي على حساب جيرونا في الملحق.
ولم يتم تجديد عقد باتشيتا (52 عاما) المنتهية مدته. وصل الى النادي في 2018 عندما كان في الدرجة الثالثة ونجح في قيادته للصعود في موسمين متتاليين.
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