شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: مروان محسن أفضل مهاجم بمصر والأهلي حاضر فى الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، على روح اللاعبين خلال مباراة الفريق اليوم أمام الجونة فى المباراة التى أقيمت فى استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 22 من الدورى، وقال محمد الشناوى فى تصريحات لقناة الأهلى: "اللاعيبة كانت رجالة النهاردة والمباراة أظهرت روح اللاعبية وطول عمرنا بنظهر فى المواقف الصعبة بعدما لعبنا نصف ساعة ناقصين لاعب".

وأضاف الشناوى: "مروان أحسن فرود فى مصر وبيأدى دوره على أكمل وجه، وهو مهاجم مصر يا جماعة، ونزل كسب الفريق واللاعبين مش بتركز مع السوشيال ولا فى الإعلام ونثق فى قدرات مروان، والجمهور من حقه يزعل وهو ما نهتم به فقط لأننا عودناهم على الفوز وهو أول من يدعمنا ويساندنا، ولا نشغل أنفسنا إلا بجماهير الأهلى".

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وانتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.