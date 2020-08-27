شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ستاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ستاد القاهرة مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الجولة الـ22 للدورى بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة بعد الأزمات التى طالت تلك المواجهة خلال الساعات القليلة الماضية .

وخضع الزمالك وكذلك المقاولون العرب، اول أمس الثلاثاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان الزمالك قد تفوق فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف على المقاولون.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين ، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى .