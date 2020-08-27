شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة يرفض حضور المؤتمر الصحفى والمراقب يهدده بغرامة 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي واستيائه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وقام رضا شحاتة المدرب العام لفريق الجونة بحضور المؤتمر الصحفي ولكن علاء نبيه مراقب المباراة رفض حضور رضا شحاتة.

وهدد مراقب المباراة رضا شحاتة بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدرب البرتغالي حال عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

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وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.