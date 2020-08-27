شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التائب: أفضل فتراتى مع الهلال السعودى وجوزيه سبب فشل انضمامى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق التائب، نجم الكرة الليبية السابق، أن لعبه في الهلال السعودي هو أفضل فترة في مشواره بالملاعب، مضيفا: "كان يعاملني بشكل رائع و(دلعني) كثيرا، ولذلك هو أهم فترة في حياتي، وحبي للهلال السعودي بسبب المعاملة التي لم أتلقاها في أي مكان آخر".

وأضاف التائب، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "كل الفرق العربية القوية وأصحاب القاعدة الجماهيرية قدموا لي عروضا"، كاشفا: "الأهلي قدم لى عرضا موسم 2000 / 2001 عن طريق الملحق الثقافي الليبي وجئت الأهلي بعد مباراته أمام ريال مدريد وقت تولي مانويل جوزيه تدريب الأهلي، وأتذكر اليوم الثاني جلست مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في منزله بالدقي وثاني يوم توجهت للأهلي وكان معي الفنان صلاح السعدني".

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وأردف نجم الكرة الليبية: "كان في استقبالي بالأهلي عدلي القيعي واجتمعنا مع مانويل جوزيه وقبلها بأسبوعين فزنا على مصر في التصفيات وقدمت مباراة كبيرة وكلموني لأنهم على علم بإمكانياتى ولاعب لدي تاريخ، ويوم الجلسة مانويل جوزيه قالي عايزك اختبار ومينفعش تقولي انزل اختبار بالتأكيد الأهلي ناد كبير ولكن أنا لاعب كبير، ولم يعجبني الكلام أو الاستقبال كان فاترا وخرجت من الاجتماع حزينا، وقررت العودة في اليوم الثالث، حيث جئت للتعاقد وليس للاختبار وهي الواقعة التي جعلتني مصدوما".

وأكد التائب: "بعدها الأهلي كلمني عن طريق محمود الجوهري ولكن أكدت أنه من الصعب العودة"، مضيفا: "الزمالك فاوضني أكثر من مرة كان آخر مرة وقت وجودي في السعودية من حازم إمام وعمرو الجنايني، وكلمني أشرف قاسم مرة أخرى ولكن لم أشعر أن الزمالك كان جديا في المفاوضات، ولدي صداقة مع محمد عبد المنصف وعرضه لم يكن به جدية وكلمني أهلي طرابلس وقدم لي عرضا كبيرا وقبلت عرضه".

وأضاف: "انتقلت للمقاصة موسم 2012 / 2013 وكان موسما استثنائيا بسبب ثورة يناير ولم أستلم راتبي لمدة 6 شهور وفسخت عقدي بالتراضي ورحلت".