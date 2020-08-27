شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الفوز على الأهلى بطولة والدورى ما زال فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بطولة الدوري في الملعب طالما أن فارق النقاط يسمح بالتعويض.. وقال أنور فى تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون يركز بشكل كبير الفترة الأخيرة على تدوير اللاعبين وتصعيد الناشئين"، مضيفا: "كارتيرون لجأ إلى الناشئين حتى يطبق مبدأ التدوير في الفريق وتجنب الإصابات"، مؤكدا: "فايلر لم يجهز الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك بشكل جيد، كما أن الفوز بالقمة بطولة".

وأكد حمادة أنور أن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب اليوم مهمة لأنها مكملة لفرحة الفوز على الأهلي بالنسبة للجماهير، وقال إن الزمالك يلعب جميع المباريات من أجل المكسب، ومباراة الأهلي كانت ضغطا على الفريق ولكنه انتهى.

وتابع أن الزمالك يريد أن يحصل على المركز الثاني إذا لم ينافس على البطولة في الوقت الحالي، وأضاف أن مناقشات الأتوبيس موجودة في كل العالم، وتكون دائما حافز للاعبين في غرفة الملابس. أن وقتها بتكون حالات جيدة للفريق الذي يحقق المكسب، والفريق الخاسر تكون مردودها غير جيدة عليه.