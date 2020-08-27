شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان بعد فوز الأهلى على الجونة: هى دى رجالتنا والقادم أفضل بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق له بعد فوز الأهلى على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، قال وليد سليمان، صانع ألعاب القلعة الحمراء، إن القادم أفضل وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام: "هى دي رجالتنا عاش يا رجال القادم أفضل بإذن الله".



وليد سليمان إنستجرام

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يشار إلى أنه انتهت مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

من جانب آخر، أكد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، أن فريقه دائمًا ما يلعب حتى آخر دقيقة، وقال مروان محسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لا التفت للانتقاد أركز مع فريقي فقط لم أطلب الرحيل عن النادي.. وواجهت سوء توفيق في مباراة الزمالك واللعبة المنتشرة على السوشيال ميديا".

وتابع مروان محسن: "عماد متعب حبيبي وأنا لا أركز في الكلام السلبي واعتذر له عن أي حديث خرج من والدي والذي تحدث حزنًا على ما حدث معي".