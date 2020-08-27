الأهلى: روح الفانلة الحمراء شىء لا نفقده أبدا هدف +90 بثلاثة نقاط مهمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادى الأهلى فوزا صعبا على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة. ونشر النادى الأهلى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا لهدف مروان محسن في شباك الجونة، قائلاً: "روح الفانلة الحمراء شىء لا نفقده أبداً هدف +90 بثلاثة نقاط مهمة في رحلتنا نحو التتويج بلقب الدوري".



النادى الأهلى عبر تويتر

من جانب آخر، أكد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، أن فريقه دائمًا ما يلعب حتى آخر دقيقة، وقال مروان محسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لا التفت للانتقاد أركز مع فريقي فقط لم أطلب الرحيل عن النادي.. وواجهت سوء توفيق في مباراة الزمالك واللعبة المنتشرة على السوشيال ميديا".





وتابع مروان محسن: "عماد متعب حبيبي وأنا لا أركز في الكلام السلبي واعتذر له عن أي حديث خرج من والدي والذي تحدث حزنًا على ما حدث معي".

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وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.





بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.