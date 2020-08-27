شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تدخل الـvar فى طرد ديانج سليم ولن يتم إلغاؤه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن تدخل الـvar فى لعبة طرد أليو ديانج لاعب الأهلى فى مباراة الجونة بالدورى أمس سليم، حيث استدعى حكم الفار محمود البنا، حكم الساحة إبراهيم نور الدين من أجل منح ديانج طردا مباشرا، ولكن نور الدين بعد مشاهدة اللعبة تأكد من أنها لا تستدعى منحه الكارت الأحمر مباشرة لذا تم منحه الكارت الأصفر الثانى ثم الطرد.

وأوضح المصدر أن تدخل الفار فى هذه الحالة سليم ولا يوجد تعارض بينه وبين بروتوكول الحالات التى يتدخل فيها الفار، موضحا أنه فى حالة تظلم الأهلى على قرار طرد اللاعب لن يتم إلغاؤه لأن القرار سليم ولا يوجد خطأ فى تدخل الفار.

Advertisements

ويُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي تحليل دم في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء السبت المقبل، وتأتي خطوة تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.