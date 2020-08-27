شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: الزمالك أفضل من الأهلى خلال الـ6 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الأفضلية للقلعة البيضاء على حساب النادى الأهلى خلال الست سنوات الأخيرة، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية: "يوجد ثقة واطمئنان لدى جماهير نادى الزمالك خلال السنوات الأخيرة قبل مباريات القمة، ومرتضى منصور نجح فى الحفاظ على هيكل الفريق الأساسى".

وأضاف زادة: "نجحنا فى التعاقد مع محترفين على مستوى عال إلى جانب القوام الأساسى، وخلال الفترة الحالية يوجد مجموعة من الناشئين المميزين".

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وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يوجد أشخاص محسوبين على القلعة البيضاء كانوا يحزنون لانتصارات الفريق خلال السنوات الأخيرة. مضيفا: "المعارضة لصالح الزمالك ليست موجودة ولكنها دائما ضد مصلحة، الفريق الأبيض يملك فريقا قادرا على حصد البطولات لخمس سنوات قادمة". مؤكدا: "مرتضي منصور دائما يتحمل الخسارة بمفرده٬ فهو قائد سفينة القلعة البيضاء".