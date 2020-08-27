شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: الزمالك أفضل من الأهلى خلال الـ6 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الأفضلية للقلعة البيضاء على حساب النادى الأهلى خلال الست سنوات الأخيرة، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية: "يوجد ثقة واطمئنان لدى جماهير نادى الزمالك خلال السنوات الأخيرة قبل مباريات القمة، ومرتضى منصور نجح فى الحفاظ على هيكل الفريق الأساسى".
وأضاف زادة: "نجحنا فى التعاقد مع محترفين على مستوى عال إلى جانب القوام الأساسى، وخلال الفترة الحالية يوجد مجموعة من الناشئين المميزين".
وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يوجد أشخاص محسوبين على القلعة البيضاء كانوا يحزنون لانتصارات الفريق خلال السنوات الأخيرة. مضيفا: "المعارضة لصالح الزمالك ليست موجودة ولكنها دائما ضد مصلحة، الفريق الأبيض يملك فريقا قادرا على حصد البطولات لخمس سنوات قادمة". مؤكدا: "مرتضي منصور دائما يتحمل الخسارة بمفرده٬ فهو قائد سفينة القلعة البيضاء".
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