مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 27 / 8 / 2020 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود على استاد الإسكندرية، ومباراة مصر المقاصة ووادى دجلة على استاد المقاولون العرب، ومباراة طنطا والإسماعيلى على استاد الإسكندرية، ومباراة المقاولون العرب والزمالك على استاد السلام والأهلى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس على استاد الإسكندرية في ديربى سكندرى يدخله الفريقان بظروف متشابهة، حيث تعادل زعيم الثغر مع وادى دجلة سلبياً في الجولة الأخيرة، فيما تعادل حرس الحدود مع الإسماعيلى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

تقام مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع الاتحاد السكندرى في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

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تقام مباراة طنطا والإسماعيلى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من الطلائع بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

تقام مباراة المقاولون العرب والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد السلام والأهلى ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية وذلك بسبب الفوز الأخير على النادي الأهلي في ديربي القاهرة رقم 120 بين قطبي الكرة المصرية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ويأمل نادي المقاولون العرب في مواصلة الضغط على نادي الزمالك ونادي بيراميدز في الصراع المشتعل بين الفرق الثلاثة على المركز الثاني خلف النادي الأهلي.

ويحتل الفارس الأبيض، المركز الثاني حاليًا برصيد 42 نقطة بينما يقع نادي المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 مع المدرب عماد النحاس.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.