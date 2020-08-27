تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة 22 في مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: الاتحاد السكندري x حرس الحدود: محمد سلامة ويعاونه هشام الدسوقي وخالد رمضان ، ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمد يوسف حكم فيديو مساعد. مصر للمقاصة x ادي دجلة: وليد عبد الرازق ويعاونه محمود عبد السميع وعادل ماهر ، ومعهم طاهر هلهل حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكم فيديو ومصطفى الشهدي حكم فيديو مساعد. Advertisements طنطا x الإسماعيلي: طارق مجدي ويعاونه سعد سيد ويوسف البساطي ، ومعهم محمد السعداوي حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد. المقاولون العرب x الزمالك: محمد معروف ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود ناجي حكم فيديو مساعد.

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