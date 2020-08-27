شكرا لقرائتكم خبر عن VAR ونور الدين يثيران الجدل فى طرد أليو ديانج أمام الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة: الأهلي X الجولة الـ22 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

الملعب: استاد القاهرة

الحكم: إبراهيم نور الدين

المساعد الأول: وائل شعبان

المساعد الثاني: أحمد لطفي

الحكم الرابع: محمد عبد الحافظ

تنائي الـ" VAR": محمود البنا – سعيد حمزة





في الدقيقة 62 من عمر اللقاء تدخل الفار واستدعى الحكم للشاشة وعاد نور الدين ليعلن عن قرارمثير للجدل وعلامات الاستفهام بإشهار البطاقة الحمراء "إنذار ثان" للاعب الأهلي أليو ديانج لمخالفته مع إسلام رشدي عندما تدخل بقدمه فى ركبة رشدي، وكانت أيضا تستحق الطرد مباشرة رغم أن الفار لا يتدخل فى الإنذار الثانى طبقا للبروتوكول الذى ينص على الآتى:

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1- هدف أو لا هدف

2- ركلة جزاء – أو لا

3- طرد مباشر – أو إنذار فقط 4

4- عندما يخطئ الحكم في تحديد هوية اللاعب الذي يحصل على طرد أو إنذار.

وكان الحكم إبراهيم نور الدين قد تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء للاعب الأهلي أليو ديانج للعب بقوة زائدة طبقا للقانون مع إسلام رشدي لاعب الجونة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الممتاز.

جاء قرار الحكم خاطئا عندما اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الأهلي رغم أن المخالفة تستحق الطرد مباشرة طبقا للقانون بعدما وصلت القدم اليمنى لأليو ديانج إلى بطن لاعب الجونة إسلام رشدي بقوى زائدة.



