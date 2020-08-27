شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن: ربنا نصر ابنى بهدفه فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن ثروت، والد مروان محسن لاعب الأهلى، أن نجله كان يعانى خلال الأيام الماضية من تجريح وتعليقات ساخرة عقب مباراة الزمالك الماضية في الدورى وهزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال والد مروان في تصريحات تليفزيونية: "مروان طلب منه الصمت وعدم الدخول في صدام مع المنتقدين له، مؤكداً أن نجله تعرض لأزمات عديدة من الناحية النفسية فى الفترة الماضية.
وأضاف والد مروان محسن أنه تلقى اتصالات من طه إسماعيل نجم الأهلى السابق ليقدم له الاعتذار خلال الأيام الماضية، بعد الهجوم على مروان محسن. وأردف: "ربنا نصر مروان في مباراة الجونة بإحراز هدف حاسم"، موضحاً أن التجريح الذي تعرض لمروان محسن خلال الفترة الماضية أثر عليه وخصوصا عقب مباراة الزمالك.
وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.
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