شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن تريند.. آراء جماهير الأهلى من خسارة الزمالك إلى مكسب الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مروان محسن، مهاجم الأهلي، لموجة من الانتقادات طوال الأيام الماضية، بعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى فاز فيها الأخير بثلاثة أهداف لهدف بالدورى، حيث وجهت إليه الجماهير الكثير الانتقادات، إلا أنه عاود مرة أخرى لمصالحة الجماهير المصرية بإحرازه هدفا قاتلا في شباك الجونة.

تنوعت التعليقات عبر هاشتاج "مروان محسن" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر، حيث كتب الفنان نبيل الحلفاوى: "الماتش ده وكل اللي حصل فيه.. من عقم تهديفي وإخراج أحسن لاعب في الأهلي في تغيير غير مفهوم، كل ده عشان ربنا أراد يطبطب على مروان، سبحان الله"، كما علق إسلام الشاطر: بالرغم من ابتعاد معظم الاعبين عن مستواهم روح الفانلة الحمراء تظهر في اللحظات الأخيرة عودة الروح لمروان محسن نتمناها بدايه جديدة.. لكن القادم اصعب ودوري أبطال أفريقيا في الانتظار يجب أن يتحسن الاداء وأن تعود روح الفانلة الحمرا من بدايه المباراه لنهايتها مبروك يا رجالة".



إسلام الشاطر عبر تويتر



نبيل الحلفاوى عبر تويتر

وغرد الفنان صلاح عبد الله: "رغم زمالكاويتي المعروفة سعيدٌ جداً بهدف مروان لإنني أراها إشارة من الرحمن لكل من تنمروا عليه بما لا يليق بس كدا".

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صلاح عبد الله عبر تويتر

وانعكست حالة الغضب من اللاعب مروان محسن إلى حالة الرضا التي سيطرت على جماهير الأهلى اليوم على التريند، حيث استخدم مغردو تويتر مشهد من فيلم "مرجان أحمد مرجان" للفنان أحمد السعدنى، حيث كتبت آية: "إخواني لقد تسرعنا في الحكم علي مروان"، وغرد آخر:" شوف يا مروان يا إبني احنا لو كنا انتقدناك فده لمصلحتك"، وغرد عزت: "لقد تسرعنا إخواني في الحكم على القناص مرعب الحراس مروان محسن أفضل من أنجبت مصر".













وقال إبراهيم: "ما أجمل جبر الخواطر.. مروان يستحق.. وقلنا هنا ساندوه تجدوه.. حمدا لله على سلامة وصول لاعب يستحق الدعم لأنه يملك أفضل مما يقدمه"، وكتب أسامة: "إخواني لقد تسرعنا ف الحكم ع الأخ مروان وتبين أنه مهاجم من الطراز الفريد لا يظهر الا ف وقت الشده نحن معك يا واين روني نحن معك يا جلاد الحراس"؟.