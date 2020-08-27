اخبار الرياضه

صور.. احتفالات مروان محسن بهدف فوز الأهلى على الجونة فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالات مروان محسن بهدف فوز الأهلى على الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” صوراً لمباراة الأهلي والجونة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ويعد أبرز المشاهد صور احتفال مروان محسن بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95، ليعوض إخفاقه في مباراة القمة.

 

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

 

اجاي
اجاي

 

احتفالات لاعبي الأهلي
احتفالات لاعبي الأهلي

 

الأهلي والجونة
الأهلي والجونة

 

الشناوي
الشناوي

 

Advertisements
لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

 

مروان محسن بعد الهدف
مروان محسن بعد الهدف

 

مروان محسن يحتفل
مروان محسن يحتفل

 

مروان محسن يعود للتهديف
مروان محسن يعود للتهديف

 

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. احتفالات مروان محسن بهدف فوز الأهلى على الجونة فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا