شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالات مروان محسن بهدف فوز الأهلى على الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” صوراً لمباراة الأهلي والجونة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ويعد أبرز المشاهد صور احتفال مروان محسن بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95، ليعوض إخفاقه في مباراة القمة.



ابراهيم نور الدين



اجاي



احتفالات لاعبي الأهلي



الأهلي والجونة



الشناوي

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لاعبو الأهلي



مروان محسن بعد الهدف



مروان محسن يحتفل



مروان محسن يعود للتهديف

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.