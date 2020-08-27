شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: اندهشت من تبديل مروان محسن على حساب بادجى ولكنه رد على المنتقدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف، إنه بعد الهجوم الكبير على مروان محسن، رد على كل الانتقادات، وأحرز هدفا على الرغم من كونه تم تبديله على حساب أليو بادجي أحد أفضل لاعبي المباراة، مشيرا إلى أن هذا التبديل آثار دهشته بشدة، موضحا أن الهدف له أكثر من معنى وله قيمة لدى جماهير النادي الأهلي، وعلى الرغم من أن الدوري محسوم بشكل كبير للأهلي إلا أن المارد الأحمر كان سيدخل في دوامة من فقدان النقاط.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه على مدرب النادي الأهلي أن يقوم بتجريب البدلاء حتى لا يضع نفسه في وضع حرج في حالة إصابة أو رحيل اللاعبين الأساسيين عن الفريق، مشيرا إلى أن هدف النادي الأهلي في مرمى الجونة لم يأت بمهارة خططية، بل بمهارة اللاعبين فقط.

وأوضح أن النادي الأهلي تأثر كثيرا بالغيابات، وفقد في الشق الأمامي عناصر مؤثرة لغاية، وخاصة غياب كهربا ورمضان صبحي بالإضافة إلى هبوط مستوى أجاي وعلي معلول، موضحا أن الأهلي أصبح يفتقد لـ"الكيميا".