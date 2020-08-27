شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لابد من تعميم استخدام الـvar فى كل الحالات المماثلة لديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تطبيق تقنية الفار على الجميع وتعميم لقطة أليو ديانج على جميع الفرق كما طبقت في مباراة الأهلى أمام الجونة، التي أقيمت اليوم في الدورى، وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى: "الأهلى محتاج جلسات كتيرة جدا لازم نقعد ونحاول نعرف أسباب هذا المستوى والضغوط التي نتعرض لها، وهناك حملة كبيرة على كل أفراد الأهلى ولكن لم يحصلوا على ما أرادو والجميع في الأهلى على قلب واحد".

وأضاف عبد الحفيظ: "أطالب لجنة التحكيم بتنفيذ مبدأ العدالة زى ما الفار رجع لكورة ديانج المفروض يرجع لكل اللقطات التي تكون في المباريات الأخرى لأن هناك لقطات مثل لقطة ديانج ولم تعاد ومش زعلان على الحق بس يطبق على كل الفرق".

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وأوضح عبد الحفيظ: "بقول للجماهير دعموا النادى الأهلى مالكمش دعوة بالأسماء منذ أول يوم في تاريخ النادى رحلت كل الأسماء وتغيرت وبقى النادى الاهلى".

وانتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.