شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يعلق على طرد ديانج أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن أليو ديانج لاعب الأهلي ارتكب مخالفة وهناك تهور في الالتحام، والإنذار مستحق في اللعبة الأولى من مباراة فريقه ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وهذه تعتبر أعلى درجات التهور من لاعب الأهلي وكان من الممكن أن تكون طردا.

وقال الشناوى، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "نفس اللعبة الثانية من ديانج بنفس القوة والالتحام، وبناء عليه منحه الكارت الثاني والطرد"، مضيفا: "الفار تدخل من أجل منح لاعب الأهلي طرد مباشر، ولكن نور الدين هو صاحب القرار ولديه قناعات وبناء عليه منحه الإنذار الثاني ثم الكارت الأحمر".

وتابع الشناوى: "في لعبة ديانج الثانية أميل إلى قرار الفار بالطرد المباشر في اللعبة الثانية لأن بها قوة أكثر وتدخل عنيف في قدم لاعب الجونة"، موضحا: لاعبو الجونة اعترضوا على لمسة يد من مروان محسن ولكن الكرة لو لمست يده كان صعب أن تعود خلفه بل تبقى أمامه"، مشيرا إلى أن المباراة صعبة وبها ضغوط فريق الأهلي والنتيجة 0 / 0 ونحن مختلفين معه في حالة واحدة وهي عدم طرد ديانج بشكل مباشر وليس بالإنذار الثاني.

وشدد على أن احتساب الوقت بدل الضائع لم يكن به مبالغة بسبب عدد التغييرات وتوقفات المباراة، كاشفا أن كرة إسلام محارب مع أحمدي فتحي احتكاك طبيعي وقرار الحكم سليم، واللعبة كان من المكن أن تكون تسلل لو استلم محارب الكرة، وليس كل سقوط يستدعي مخالفة.