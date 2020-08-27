مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على ملعب لقاء الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إنهم لم يتلقوا حتى الآن موافقة الأمن على خوض فريقي الزمالك والمقاولون باستاد القاهرة.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن عبر الموقع الرسمي لناديه، أن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب ستُقام في إستاد القاهرة الدولي وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.

ويلتقي المقاولون العرب نظيره الزمالك في التاسعة من مساء يوم غد ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.