محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إنهم لم يتلقوا حتى الآن موافقة الأمن على خوض فريقي الزمالك والمقاولون باستاد القاهرة.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن عبر الموقع الرسمي لناديه، أن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب ستُقام في إستاد القاهرة الدولي وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.
ويلتقي المقاولون العرب نظيره الزمالك في التاسعة من مساء يوم غد ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على ملعب لقاء الزمالك والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.