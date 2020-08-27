فيديو: خالد جلال يكشف كواليس أزمة مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق مصر، خالد جلال، إن سبب الأزمة التي حدثت في نهاية مباراتهم أمام المصري تعود لظنّ أحد المتواجدين بدكة البدلاء أن المباراة قد انتهت فألقى بالكرة داخل الملعب.

واستنكر جلال ـ خلال مداخلة مع برنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس ـ توجيه أحد أعضاء النادي المصري تصريحات له ظناً منه أن الأمر مُتعمداً:"عيب يقولي ياخالد أنتم نادي درجة كام".

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وتابع المدير الفني لفريق مصر:"لو نتحدث عن اللعب النظيف فكان لدينا لاعباً قد سقط على الأرض وأكمل المصري الهجمة وكاد يُسجل ولكننا لن نرد احتراماً لأنفسنا".

يُذكر أن مباراة نادي مصر والمصري التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.