والده: إحراز مروان للهدف دليل على أنه يسير بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد محسن ثروت والد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، أنه لا يعلم سبب الهجوم القوي على نجله، مشيراً إلى أن إحرازه لهدف في شباك الجونة، يدل على أنه يسير بشكل جيد.
وأحرز مروان محسن هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 95، في مباراة الفريق أمام الجونة ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري we المصري.
وقال والد مروان محسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "مروان نيته سليمة ويحب النادي، ولا أعرف لماذا يتم مهاجمته بهذا الشكل القوي".
وأضاف: "النادي الأهلي في المركز الأول وليست خسارته لمباراة هي نهاية المطاف، والتجريح يؤثر علينا جميعاً كأسرته".
واختتم والد مروان محسن قائلاً: "مروان اتصل بي ليقول لي ألا أقوم بمداخلات في الإعلام، وإحرازه للهدف دليل على أنه يسير بصورة طيبة، ويكفي أن الجميع وقف بجانبه، والأهلي لا يقف على أحد أبداً".
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