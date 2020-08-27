إلغاء المسحة.. الأهلي يخضع لتحليل دم للكشف عن كورونا قبل لقاء المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخضع فريق النادي الأهلي لفحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون إجراء المسحات الطبية PCR.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء المسحات الطبية لفرق الدوري المصري التي تجرى بصفة دورية قبل المباريات واستبدالها بتحاليل وفحوصات أخرى.

Advertisements

وسيكون النادي الأهلي هو أول الأندية التي تخضع لتحاليل الدم للكشف عن كورونا بدلاً من محسات كورونا، وذلك في التاسعة والنصف صباح الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم السبت المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية سعياً لانتصار جديد أملاً في التتويج ببطولة الدوري مبكراً.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 17 نقطة عن بيراميدز والزمالك في المركزين الثاني والثالث، وذلك بعد فوزه على الجونة في الجولة 22 ليقترب من اللقب 42.