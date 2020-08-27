عبد الحفيظ: نريد تخطي مباريات الدوري للتركيز على بطولة أفريقيا.. وسعيد بهدف مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالهدف الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق في شباك نادي الجونة.

وتمكن الأهلي من الفوز على الجونة بهدف نظيف في الدقيقة 95 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري we المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "سعيد بالروح الجيدة التي أظهر اللاعبين، وضيعنا شوط كامل وكان من الممكن أن نضيع المباراة ونهدر الثلاث نقاط".

وأضاف: "سعيد بهدف مروان محسن وسعيد بالروح التي لعب بها اللاعبين حتى أخر دقيقة وأنهم لم يفقدوا الأمل".

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وتابع عبد الحفيظ: "يجب عمل جلسات جماعية مع اللاعبين لتصحيح الأمور، ونريد أن نتخطى مباريات الدوري للتركيز على بطولة أفريقيا".

وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "بعد ثلاث أو أربع مباريات ستكتمل صفوف الأهلي بعودة كهربا والشحات".

وأردف عبد الحفيظ: "كان في لقطات كان يجب أن تعاد بتقنية الفيديو في مباراتنا أمام الزمالك والمصري مثلما حدث اليوم في رجوع الحكم للفار لمراجعة كرة ديانج، وأنا لا اعترض ولكن يجب التنويه على ذلك الأمر".

واختتم تصريحاته قائلاً: "يجب أن يكون هدفنا هو النادي، ونواجه بعض الحملات ويجب ألا نسمح لهم بذلك، ولكن يجب أن نكون على قلب رجل واحد، مهما تغيرت الأشخاص، فجميع اللاعبين يتغيرون إلا لون قميص النادي".