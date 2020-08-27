مدرب الجونة يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
اعتذر البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي واستياءه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة.
وقام رضا شحاته المدرب العام لفريق الجونة بحضور المؤتمر الصحفي ولكن علاء نبيه مراقب المباراة رفض حضور رضا شحاته.
وهدد مراقب المباراة رضا شحاته بتوقيع غرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه على المدرب البرتغالي حال عدم حضوره المؤتمر الصحفي.
وفاز الأهلي مساء اليوم على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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