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مدرب الجونة يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

اعتذر البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي واستياءه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وقام رضا شحاته المدرب العام لفريق الجونة بحضور المؤتمر الصحفي ولكن علاء نبيه مراقب المباراة رفض حضور رضا شحاته.

وهدد مراقب المباراة رضا شحاته بتوقيع غرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه على المدرب البرتغالي حال عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

وفاز الأهلي مساء اليوم على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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