العشري: لاعبو المصري يشعرون بإعياء في الملعب بعد التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أن لاعبيه يشعرون بالإعياء داخل الملعب بسبب الشفاء حديثاً من فيروس كورونا المستجد.

وكان فريق المصري قد تعرض لأكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل أن يستعيد أغلب الفريق عافيته ويعود للمشاركة.

وتعادل المصري مع فريق إف سي مصر بدون أهداف على استاد برج العرب، في لقاء حاول خلاله المصري تحقيق الفوز.

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وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال العشري :"اللاعبون يشعرون بالإعياء داخل الملعب، رأيت وجوههم في حالة غير طبيعية على الإطلاق".

وأضاف العشري :"أتوجه بالتحية للاعبين بسبب التحمل والتحامل على أنفسهم رغم الظروف الصعبة التي لا يتحملها بشر".

وتابع مدرب المصري :"نعاني من غيابات وحالات إجهاد وإعياء في الفريق، والأندية المنافسة تستغل ذلك وتسعى لإرهاقنا في الملعب وتحقيق الفوز علينا".

وأنهى العشري :"نضطر للعب بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية التي منحتنا فرصة للتعافي وقامت بتأجيل عدة مباريات لنا، وليس أمامنا سوى المشاركة".