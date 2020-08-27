مروان محسن: لا ألتفت للانتقادات.. وسنعود لمستوانا الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، أنه لا يهتم بالانتقادات التي توجه له، مشيراً إلى أن الأنباء التي تشير إلى طلبه الرحيل عن النادي مجرد اجتهادات.

وأحرز مروان محسن هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 95، في مباراة الفريق أمام الجونة ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري we المصري.

وقال محسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "لا أستمع للانتقادات وحاولت عدم الالتفات لأي شيء خلال الفترة الماضية، بالطبع يكون هناك بعض الحزن، ولكن لا أهتم بتلك الانتقادات".

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وأضاف: "أركز مع النادي حتى آخر يوم لي هنا، ولم أتحدث مع أحد للرحيل عن النادي وهذه مجرد اجتهادات من بعض الأشخاص".

وتابع مروان محسن: "سنعود إلى مستوانا الطبيعي خلال الفترة القادمة، ونسعى للفوز بالدوري وبطولة أفريقيا".

واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته: "بكائي اليوم بعد اللقاء، هي دموع الفرح؛ لأننا فزنا بثلاث نقاط مهمة وجميع اللاعبين اجتهدوا خلال المباراة".